Scontro auto-furgone a Orte morto Luciano Riccardi | è il secondo incidente mortale nel Viterbese oggi

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato oggi a Orte, nel Viterbese, provocando la morte di un uomo di 70 anni. Si tratta del secondo incidente mortale registrato nella stessa zona in poche ore. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sul coinvolgimento dei veicoli. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma non è stato possibile salvarla.

Schianto a Orte fra un'auto e un furgone, nello scontro perde la vita un uomo di 70 anni, Luciano Riccardi: è il secondo incidente nel Viterbese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Orte: morto uomo in un frontale auto-furgone Leggi anche: Incidente a Roma: scontro tra auto e furgone, morto 87enne Panoramica sull’argomento Scontro auto-furgone, muore a 70 anni Luciano Riccardi: è il secondo incidente mortale nel Viterbese oggiSchianto a Orte fra un'auto e un furgone, nello scontro perde la vita un uomo di 70 anni, Luciano Riccardi: è il secondo incidente nel Viterbese ... fanpage.it Orte – Tragedia sulla via Amerina, morto il 70enne Luciano RiccardiEnnesimo incidente fatale sulle vie della Tuscia Orte – Un violento scontro frontale si è trasformato in tragedia nella tarda mattinata di oggi lungo la via ... etrurianews.it