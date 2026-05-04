Scontro auto-furgone a Orte morto Luciano Riccardi | è il secondo incidente mortale nel Viterbese oggi

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato oggi a Orte, nel Viterbese, provocando la morte di un uomo di 70 anni. Si tratta del secondo incidente mortale registrato nella stessa zona in poche ore. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sul coinvolgimento dei veicoli. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma non è stato possibile salvarla.

Schianto a Orte fra un'auto e un furgone, nello scontro perde la vita un uomo di 70 anni, Luciano Riccardi: è il secondo incidente nel Viterbese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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