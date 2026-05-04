Incidente a Orte | morto uomo in un frontale auto-furgone

Lunedì 4 maggio, intorno alle 11, si è verificato un grave incidente lungo la via Amerina, nei pressi dello svincolo per il quartiere Petignano, a Orte. Uno scontro frontale tra un’auto e un furgone Fiorino ha causato il decesso di un uomo, senza altre persone coinvolte segnalate. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di chiarimento da parte delle autorità.

Drammatico incidente Orte. Uno scontro tra un'auto e un furgone Fiorino è avvenuto lungo la via Amerina, nei pressi dello svincolo per il quartiere Petignano, intorno alle 11 di lunedì 4 maggio. Le cause sono ancora in corso di accertamento.Uomo morto a OrteAd avere la peggio è stato l'uomo alla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Incidente a San Severo, scontro frontale tra auto e furgone: morto un uomo rimasto incastrato tra le lamiereIncidente sulla strada statale 16 tra San Severo e Foggia: un'auto e furgone si sono scontrati per cause in via di accertamento. “È morto tra le lamiere”. Terribile incidente, scontro frontale tra auto e furgoneNella serata di venerdì 6 marzo 2026, un tratto della trafficata Strada Statale 16 che collega San Severo a Foggia è diventato teatro di una tragedia... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Caos in autostrada per un incidente. Traffico bloccato anche per l'elisoccorso; Terni, incidente nella notte: Alfa Romeo Giulia contro auto in sosta e un albero.