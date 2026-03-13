Incidente a Roma | scontro tra auto e furgone morto 87enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Roma, coinvolgendo un'auto e un furgone in via Alfonsine, all’incrocio con via di Mezzocammino. Nella collisione ha perso la vita un uomo di 87 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il tragico impatto in via Alfonsine all'altezza di via di Mezzocammino. Sul posto per i rilievi la polizia locale Incidente mortale a Roma, dove un uomo ha perso la vita nella mattinata di venerdì 13 marzo. Il tragico impatto, tra un'auto e un furgone, si è verificato in via Alfonsine all'incrocio con via di Mezzocammino. La vittima, un 87enne italiano, si trovava a bordo di una Toyota Yaris. Per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un Peugeot Boxer condotto da un 33enne italiano. Quest'ultimo è stato poi accompagnato all'ospedale Sant'Eugenio per gli accertamenti di rito, alcolemici e tossicologici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

