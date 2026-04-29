Basket Under 15 al Palaippo di Cesena un torneo interregionale | si sfidano quattro formazioni
Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, presso la Palestra Ippodromo di Cesena, si svolge un torneo interregionale di basket Under 15. L’evento coinvolge quattro squadre provenienti da diverse regioni italiane. La competizione si svolge in tre giornate e vede la partecipazione di giovani atleti in incontri diretti. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra le diverse realtà del basket giovanile nazionale.
Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, alla Palestra Ippodromo di Cesena, sarà in programma un importante evento a livello nazionale di basket giovanile. La società della Cesena Basket 2005 è stata infatti coinvolta nella organizzazione di uno degli otto concentramenti interregionali a cui.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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