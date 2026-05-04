L’allenatore della Maceratese ha ammesso di aver commesso un errore nel non aver trasmesso la motivazione adeguata alla squadra prima della partita. La squadra abruzzese ha vinto in casa, ma il risultato rappresenta comunque un passo indietro rispetto alle aspettative, anche se consente di festeggiare un traguardo stagionale. La partita si è conclusa con una sconfitta per i biancorossi, lasciando un senso di amarezza ma anche di soddisfazione per ciò che è stato raggiunto.

Abruzzo ancora amaro per la Maceratese che esce sconfitta da Chieti, anche se è una battuta d’arresto agrodolce perché i biancorossi possono festeggiare l’obiettivo stagionale. In sala stampa queste le parole del tecnico biancorosso Lauro:" Il risultato è brutto, ma l’importante è aver raggiunto l’obiettivo. Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto bene fino all’infortunio di Perini che poi abbiamo avuto difficoltà nel sostituire e lì abbiamo dovuto cambiare un po’ la formazione. E dal primo giorno che sono arrivato che ho detto: speriamo che non si infortuni altrimenti abbiamo difficoltà proprio in chiave under". Poi il tecnico analizza le fasi dello scontro: "Nella ripresa – prosegue – onestamente abbiamo pensato a difendere il risultato di parità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sconfitta agrodolce, Lauro fa autocritica: "Ho sbagliato a non dare la carica giusta"

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