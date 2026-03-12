Dal 2004, la fiera «Fa’ la cosa giusta!» si svolge ogni anno come evento dedicato al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. La manifestazione si tiene dal 13 al 15 di ogni anno e coinvolge visitatori interessati a scoprire alternative più consapevoli nel modo di vivere e consumare. La fiera rappresenta un appuntamento fisso per chi desidera approfondire queste tematiche.

Fiera Da domani a domenica, torna a Milano la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. 500 stand e uno spazio per ragionare sulle guerre in corso Fiera Da domani a domenica, torna a Milano la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. 500 stand e uno spazio per ragionare sulle guerre in corso «Fa’ la cosa giusta!» è, dal 2004, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Questa ricerca dell’alternativa i visitatori la possono sperimentare dal 13 al 15 marzo tra i padiglioni della fiera di Milano-Rho, dove 500 espositori offriranno sguardi sui temi dell’abitare sostenibile, del cibo e della sana alimentazione, della cosmesi naturale e biologica, dei cammini, del turismo responsabile e dell’outdoor, della moda etica e sostenibile, dei prodotti e servizi per famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Fa’ la cosa giusta!» nel mondo sbagliato

Articoli correlati

Fa’ la cosa giusta! 2026: quante persone servono davvero per cambiare il mondo?Di quante persone abbiamo bisogno per cambiare il mondo? È la domanda – semplice solo in apparenza – che attraversa come un filo rosso la 22ª...

“di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)” il filo rosso della nuova edizione di fa’ la cosa giusta!“Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)” è il filo rosso della 22esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, in programma da venerdì...

La Persona Giusta nel Momento Sbagliato Non Esiste (Carl Jung Lo Spiega)

Una selezione di notizie su cosa giusta

Temi più discussi: Fa’ la cosa giusta!, a Rho la 22ma edizione; Fa’ la cosa giusta! 2026: a Fiera Milano tre giorni dedicati al consumo critico e agli stili di vita sostenibili; Pace e partecipazione, anche Avvenire in piazza a Fa' la cosa giusta!; Il CAI a Fa’ la cosa giusta! 2026: la montagna come laboratorio di cittadinanza - Club Alpino Italiano.

Dal 13 al 15 marzo Fa’ la cosa giusta: di quante persone c’è bisogno per cambiare il mondo?Torna la fiera nazionale del consumo critico che quest'anno mette al centro la forza della collettività. Dal 13 al 15 marzo, tre giorni di incontri, laboratori per scoprire come le scelte di ognuno po ... iodonna.it

Torna a Milano Fa’ la cosa giusta!: la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibiliDi quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo) è la domanda con cui si apre la 22esima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale ... settenews.it

“FA’ LA COSA GIUSTA”. LA SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI) DI LAGONEGRO (PZ) ALLA FIERA DI MILANO RHO PER PROMUOVERE IL CAMMINO BASILICATA COAST TO COAST. I RAPPORTI CON LE ALTRE SEDI DEL CAI. OBIETTIVI CON - facebook.com facebook

#Adiconsum porta alla Fiera “Fa’ la cosa giusta!” il progetto “DICO Sì” (III ed.) per sensibilizzare su digitalizzazione inclusiva, sicura e sostenibile. Vieni a metterti alla prova sull'Intelligenza Artificiale con i nostri giochi interattivi, come “Scopri che tipo di #A x.com