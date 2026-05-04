Sciopero scuola 6 e 7 maggio si possono sostituire i docenti e ATA? 

In vista dello sciopero del personale scolastico programmato per il 6 e 7 maggio, si riaccendono le discussioni sulla possibilità di sostituire i docenti e gli operatori ATA durante le giornate di astensione. La questione riguarda le modalità di gestione delle assenze e le eventuali misure adottabili per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in quei giorni. Le decisioni prese influiranno sul funzionamento delle scuole e sulla continuità dell’attività educativa.

L’Accordo del 2020, che attua la legge n. 1461990 (come modificata dalla legge n. 832000), disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, individuando le prestazioni indispensabili e i criteri per garantire i servizi minimi. Secondo l’orientamento ARAN, la sostituzione del personale scioperante con personale non scioperante e in servizio può rientrare tra le misure organizzative legittime, a condizione che: Il principio si inserisce nel più ampio bilanciamento tra diritti costituzionali: da un lato lo sciopero, dall’altro il diritto all’istruzione. A confermare questa impostazione è anche la giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza n.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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