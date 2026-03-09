Questa mattina, al liceo Giulio Cesare - Romanazzi di Bari, il personale Ata e i docenti hanno deciso di scioperare e non sono entrati in classe dalle 8 alle 12. La protesta è partita in seguito a un episodio di scontro tra la preside e alcuni membri della scuola. La manifestazione si è svolta davanti all’istituto, coinvolgendo tutto il personale interessato.

Questa mattina il personale Ata e il corpo docente dell'istituto "Giulio Cesare - Romanazzi" di Bari non entreranno a scuola: dalle 8 alle 12 incroceranno le braccia davanti la sede centrale in via Einaudi, per lo sciopero proclamato dalla Flc Cgil Bari, che nei giorni scorsi ha diramato il comunicato nel quale sono stati esposti i motivi che hanno portato alla rottura con la dirigente Rosangela Colucci e quindi allo sciopero. Una soluzione decisa per denunciare la situazione precaria dei docenti, precisano, e non per la questione dei doppi turni necessari per permettere l'avanzamento dei lavori e in contemporanea delle lezioni.

Scontro a scuola con la preside, al "Romanazzi" di Bari sciopero di docenti e personale Ata

