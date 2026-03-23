Firenze, 23 marzo 2026 - Venerdì 27 marzo si annuncia una giornata di possibili disagi anche in Toscana per lo sciopero nazionale del comparto scuola. L’agitazione, proclamata da Sisa, il Sindacato indipendente scuola e Ambiente, coinvolgerà docenti, dirigenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’intera giornata. A differenza di quanto accadrà in diverse città del Nord Italia, dove sono previste criticità anche nel trasporto pubblico locale, in Toscana i servizi di trasporto dovrebbero rimanere regolari. Bus e treni non sono infatti interessati da scioperi nella regione, consentendo spostamenti senza particolari disagi per studenti e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciopero scuola il 27 marzo. Possibili disagi in Toscana, trasporti regolari

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