sciopero aerei del 26 febbraio gli orari possibili disagi anche al marconi di bologna

Il sindacato ha annunciato uno sciopero dei lavoratori del settore aereo il 26 febbraio, causando potenziali disagi anche all’aeroporto di Bologna. La protesta, motivata da questioni salariali e condizioni di lavoro, porterà a possibili cancellazioni di voli e ritardi. Nei giorni prima dell’evento, le compagnie aeree hanno avviato misure per ridurre i disagi ai passeggeri. L’evento si preannuncia come uno dei più rilevanti dell’anno nel settore.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Febbraio si chiude con il fiato sospeso per chi vola. Dopo lo stop allo sciopero del settore aereo previsto inizialmente il 16 febbraio, stop imposto dal governo in quanto erano in pieno svolgimento le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, lo sciopero nazionale del comparto aereo è stato riprogrammato per giovedì 26 febbraio. Una giornata molto difficile. Una giornata che si annuncia complessa, tra cancellazioni, ritardi e possibili disagi negli scali principali del Paese, aeroporto Marconi compreso. Nonostante il rinvio le rivendicazioni sindacali sono rimaste sul tavolo.

Sciopero il 26, 27 e 28 febbraio, in arrivo stop per treni e aerei: gli orari e chi aderisce alla protestaUn'organizzazione sindacale ha annunciato uno sciopero nazionale dal 26 al 28 febbraio, coinvolgendo treni e voli aerei.

Sciopero trasporti fine febbraio: si fermano treni e aerei. Gli orari dello stop nei giorni 26, 27 e 28Lo sciopero dei trasporti previsto tra il 26 e il 28 febbraio 2026 provoca l’interruzione di treni e voli in molte città italiane.

