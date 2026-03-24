A Bari taxi pronti allo sciopero | Situazione fuori controllo Ecco cosa sta succedendo

A Bari, i tassisti hanno annunciato uno sciopero e hanno proclamato lo stato di agitazione. Il sindacato USB ha dichiarato che la categoria si trova in una situazione di abbandono, senza più margini di manovra. La decisione è stata comunicata a causa delle condizioni considerate fuori controllo. La protesta potrebbe coinvolgere il fermo del servizio taxi nella città.

A Bari il servizio taxi è pronto a fermarsi. Il sindacato USB ha proclamato lo stato di agitazione per la categoria, denunciando una condizione di abbandono che non lascerebbe più margini di manovra. Al centro dello scontro con Palazzo di Città ci sono l'abusivismo selvaggio, un piano parcheggi fermo al palo e l'incertezza sulle corsie preferenziali. Il sindacato parla di una situazione ormai fuori controllo, aggravata dal contesto internazionale e, soprattutto, dall'inerzia delle istituzioni locali. "I tassisti baresi si trovano oggi stretti in una morsa insostenibile: da un lato, una contrazione del lavoro legata a drammatici eventi internazionali dall’altro, l’assenza pressoché totale di interventi strutturali da parte dell’amministrazione comunale". 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Calciomercato Juve, Moretto svela alcuni dettagli sulla situazione Senesi: ecco cosa sta succedendoZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Tottenham, Tudor già a rischio esonero? La situazione potrebbe precipitare, ecco cosa sta succedendo all’ex JuventusCalhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo... Approfondimenti e contenuti su Bari taxi Bari consegna le prime 4 nuove licenze taxi: pronti a rafforzare il servizio serale e notturnoSono state consegnate questa mattina presso gli uffici del settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive, in piazza Chiurlia, le prime 4 nuove licenze taxi del bando straordinario promosso ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taxi a Bari, rilasciate 4 nuove licenze, ora ne restano 26 da completareLe prime quattro licenze sono state consegnate ai nuovi tassisti di Bari. Le auto bianche potranno essere in circolazione già a partire della prossima settimana, negli orari serali e notturni, in ... quotidianodipuglia.it