Nel 2022, venivano dati per sconfitti, ma ora si registrano segnali di crescita e di compattezza. La coalizione di cui fa parte afferma di essere in campo, competitiva e molto più unita rispetto alla destra, anche se questa qualità viene spesso messa in discussione. La leader della coalizione ha sottolineato come il gruppo si sia rafforzato nel tempo e si presenti con una posizione solida alle prossime sfide politiche.

“Nel 2022 ci davano per morti, oggi siamo cresciuti e abbiamo una coalizione, che è in campo è competitiva ed è unita, molto più della destra nonostante quello che raccontano”. Lo ha detto, parlando ad Imola (Bologna) ad un’iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco Marco Panieri, la segretaria del Pd Elly Schlein. “Sono due giorni – ha detto Schlein – che vado in giro per comuni tra l’Emilia-Romagna, le Marche e l’Abruzzo o ho trovato un sacco di comuni dove la destra è divisa e invece il nostro campo progressista è unito, è coeso, attorno a valori comuni”. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: ‘nostra coalizione progressista molto più unita della destra’

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