Schlager Juventus concorrenza in Serie A per il calciatore del Lipsia | sfuma il colpo? Le novità

Il calciatore del Lipsia, al centro di voci di mercato, è stato contattato anche dalla Roma, oltre alla Juventus. La trattativa tra il club tedesco e le squadre italiane riguarda ancora possibili trasferimenti, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione resta in evoluzione, con le parti che continuano a discutere senza comunicazioni ufficiali. Nessuna delle società ha confermato i dettagli degli eventuali accordi.

di Francesco Spagnolo Schlager Juventus, il giocatore del Lipsia è finito anche nel mirino della Roma. Un inserimento che complica un po’ i piani dei bianconeri. Il calciomercato entra nel vivo e i radar dei principali club italiani sono puntati con insistenza sulla Bundesliga. Al centro delle cronache sportive delle ultime ore c’è il profilo di Xaver Schlager, il dinamico centrocampista classe 1997 attualmente in forza al Lipsia. La situazione contrattuale dell’austriaco, in scadenza al termine della stagione, ha attivato le diplomazie internazionali, portando alla ribalta l’ipotesi d Juventus per il futuro della mediana bianconera. Nonostante il forte interesse mostrato dalla Vecchia Signora, la concorrenza interna non manca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Schlager Juventus, concorrenza in Serie A per il calciatore del Lipsia: sfuma il colpo? Le novità Notizie correlate Schlager Juve, sfuma il colpo per i bianconeri? Questo club di A si è inserito con forza sull’austriaco. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Schlager Juve, i bianconeri restano sulle tracce dell’austriaco per l’estate. Schlager Juventus, brusca frenata per il possibile colpo a zero: dalla Continassa sono emersi questi dubbi. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Schlager Juventus, il club frena sul centrocampista e valuta attentamente altre piste di mercato puntando forte sulle... Panoramica sull’argomento Si parla di: Juve Spalletti ha blindato la retroguardia | dalla compattezza dei difensori al ritorno al top di Di Gregorio. Schlager, insidia Roma per la Juve?La Juventus non sarebbe l'unica squadra di Serie A ad aver messo nel mirino Xaver Schlager, centrocampista classe 1997 della nazionale austriaca che vedrà scadere a fine stagione ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus: Schlager sarebbe in pole per la medianaPerché la Juventus sarebbe interessata a Schlager Centrocampista noto per la sua aggressività agonistica, per la capacità di recuperare palloni e per la grande duttilità tattica, Schlager ... it.blastingnews.com