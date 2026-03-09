Schlager Juventus brusca frenata per il possibile colpo a zero | dalla Continassa sono emersi questi dubbi Le ultimissime

La Juventus ha deciso di sospendere temporaneamente l'interesse per il centrocampista e sta prendendo in considerazione altre opzioni sul mercato, concentrandosi su occasioni a parametro zero. Dalla Continassa arrivano segnali di cautela, mentre il club valuta con attenzione le prossime mosse. La scelta di rallentare il progetto legato a Schlager segna un cambio di strategia nelle trattative di mercato.

Schlager Juventus, il club frena sul centrocampista e valuta attentamente altre piste di mercato puntando forte sulle occasioni a parametro zero. La Juventus raffredda improvvisamente la pista che porta a Schlager per rinforzare la linea mediana. Il mercato sta prendendo direzioni differenti rispetto a quelle ipotizzate durante la passata sessione invernale, modificando in modo radicale le precedenti strategie dirigenziali. Secondo gli aggiornamenti forniti da Matteo Moretto, il club bianconero avrebbe effettuato delle approfondite valutazioni tecniche sul profilo dell’atleta. L’esito ha portato a una conclusione chiara: il ragazzo non viene considerato un potenziale titolare inamovibile per lo scacchiere tattico del centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

