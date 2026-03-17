Schlager Juve sfuma il colpo per i bianconeri? Questo club di A si è inserito con forza sull’austriaco I dettagli

Una squadra di Serie A ha manifestato interesse per il centrocampista austriaco, cercando di acquistarlo durante la prossima sessione di mercato estiva. La Juventus aveva mostrato attenzione verso il giocatore, ma ora un altro club si è inserito con decisione. I dettagli riguardanti questa trattativa sono ancora in fase di sviluppo. La situazione resta da seguire per capire quale sarà l’esito finale.

Schlager Juve, i bianconeri restano sulle tracce dell’austriaco per l’estate. Ma attenzione alla concorrenza della Roma di Gasperini. Il mercato dei parametri zero entra nel vivo e uno dei nomi più caldi per il centrocampo del futuro è quello di Xaver Schlager. Il mediano austriaco, classe 1997, è attualmente in forza al RB Lipsia ma il suo contratto è prossimo alla scadenza, una condizione che ha immediatamente acceso i radar dei principali club europei. In Italia, per settimane si è parlato con insistenza dell’operazione Schlager alla Juve, ipotizzando un inserimento del calciatore nello scacchiere tattico bianconero per garantire dinamismo e visione di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Schlager Juve, sfuma il colpo per i bianconeri? Questo club di A si è inserito con forza sull’austriaco. I dettagli Articoli correlati Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo dei bianconeri: ha trovato l’accordo con un altro club. I dettagliAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Schlager Juve, i bianconeri accelerano per l’austriaco classe 1997: la strategia di Comolli per strappare il calciatore alla concorrenzaCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Tutto quello che riguarda Schlager Juve Dall'Austria: Roma in pressing su SchlagerAccostato in chiave mercato alla Juventus in vista della prossima stagione, Xaver Schlager, centrocampista classe 1997 della nazionale austriaca, in scadenza di contratto con i tedeschi del ... tuttojuve.com Romano: Juventus-Schlager, fin'ora non si è concluso nulla. I bianconeri valutano altre opzioni a centrocampoSecondo quanto riportato recentemente dal giornalista Fabrizio Romano, la Juventus valuta altre opzioni a centrocampo nonostante i colloqui svolti a Gennaio per Xaver Schlager. Il mediano del Lipsia.. tuttojuve.com