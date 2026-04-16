Compra cocaina e scappa a tutta velocità | inseguimento per le strade di Bologna

Un uomo ha acquistato una dose di cocaina e subito dopo è scappato a tutta velocità lungo le strade di Bologna. Durante l’inseguimento, ha messo in pericolo pedoni e ciclisti che si trovavano nelle vicinanze. La polizia ha intercettato il veicolo e ha avviato le operazioni di fermo. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’intera vicenda.

Ha acquistato una dose di cocaina e poi è scappato a tutta velocità, mettendo in pericolo pedoni e ciclisti. È successo a Bologna, dove la Polizia di Stato ha denunciato un uomo italiano al termine di un inseguimento ad alta tensione, arrestando anche il pusher che gli aveva venduto la droga.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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