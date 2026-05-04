Schianto terribile dramma per 3 studentesse | I corpi ridotti così

Un incidente grave si è verificato durante la notte, coinvolgendo un veicolo e tre studentesse. Dopo un rumore forte, si sono succeduti momenti di silenzio, seguiti dall’arrivo delle forze dell’ordine e delle ambulanze. La scena mostrava i corpi delle ragazze in condizioni critiche, con i veicoli coinvolti visibilmente danneggiati. Testimoni hanno riferito di aver visto l’auto in quel momento in una posizione insolita sulla strada.

Un rumore secco, poi il silenzio. In pochi istanti una serata qualunque si trasforma in qualcosa che nessuno vorrebbe mai vedere: sirene nella notte, fari che tagliano il buio, persone che si fermano senza capire e un’auto che non sembra più un’auto. Succede tutto troppo in fretta, quando la strada è libera e l’aria è ancora quella di fine giornata. Eppure basta un attimo perché il destino cambi direzione. E perché, intorno, una città intera resti con il fiato sospeso. Il dramma si è consumato a Forlì, lungo viale dell’Appennino, nei pressi del centro commerciale Ravaldino. Erano da poco passate le 23:30 quando una Renault Clio, con a bordo tre amiche, avrebbe perso aderenza: un violento testacoda e poi lo schianto contro un albero.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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