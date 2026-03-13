Incidente mortale in autostrada | lo schianto terribile poi il dramma davanti ai soccorritori

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo un tratto molto trafficato dell’autostrada italiana, coinvolgendo più veicoli. Lo scontro ha causato la morte di una persona e ha provocato lunghe code, con i soccorritori arrivati sul posto per le operazioni di emergenza. La scena si è svolta sotto gli occhi di automobilisti e passanti, che hanno assistito allo spettacolo drammatico della collisione.

Una mattina iniziata come tante altre, con il traffico dell’ora di punta e centinaia di lavoratori diretti verso i propri impegni, si è trasformata improvvisamente in tragedia lungo uno dei tratti più trafficati della rete autostradale italiana. In pochi istanti la routine quotidiana è stata spezzata da uno schianto violentissimo che ha paralizzato la circolazione e fatto scattare un imponente intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando numerosi automobilisti hanno segnalato un grave incidente avvenuto lungo l’ autostrada A1 Milano-Napoli. La situazione è apparsa subito molto seria: sul posto sono arrivati rapidamente ambulanze del 118, vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale della società Autostrade, mentre il traffico iniziava a rallentare fino quasi a fermarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

