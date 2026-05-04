Schianto sul bivio ad H | traffico in tilt

Un incidente si è verificato intorno alle 18:00 lungo la strada per Basovizza, all'altezza del bivio ad H. Nel collisione sono stati coinvolti un furgone e un'auto, causando disagi alla circolazione nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la scena e ricostruire la dinamica. Il traffico è rimasto rallentato per alcune ore.

Un incidente che ha coinvolto un furgone e un'auto si è verificato intorno alle 18:00 in strada per Basovizza, all'altezza del bivio ad H. Dopo lo schianto, che non ha causato feriti, ci sono stati pesanti disagi al traffico, con code e rallentamenti, anche per le difficoltà riscontrate nello.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Schianto sulla Nazionale, paura per motociclista e traffico in tiltPaura in serata lungo la Nazionale Appia, nei pressi dello svincolo di Caserta Nord a Casagiove.

Italia, terribile schianto tra camion in autostrada: traffico in tiltMattinata critica sull’A14 Bologna-Taranto, dove un doppio incidente tra mezzi pesanti ha provocato la chiusura temporanea del tratto in direzione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Altro incidente al bivio tra Sologno e Caltignaga: Serve al più presto una rotonda; Incidente mortale sulla Siena-Grosseto: lo schianto e l'incendio, chi era la vittima 37enne; Tragico schianto: lecchese muore a 26 anni in galleria sull'autostrada A7; Scontro tra un’auto e una moto a Barcola: due feriti e traffico paralizzato.

Schianto sulla Bientinese. Ferito operatore Geofor nel pauroso frontaleBIENTINASchianto all’alba sulla Bientinese, nei pressi del bivio per Orentano. Un operatore di Geofor, che stava andando con il furgone della raccolta rifiuti proprio nella frazione di Castelfranco ... lanazione.it

Schianto sulla 131 dcn al bivio per Oniferi: auto fuori strada, passeggeri estratti dalle lamiereIncidente stradale questa sera poco dopo le 20 sulla 131 DCN al km 39, all’altezza del bivio per Oniferi. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo della ... unionesarda.it

Sassari, schianto sulla strada per Ittiri: tre feriti in codice rosso - Che cosa è successo Il violento impatto tra un furgone e una Ford a pochi chilometri dalla città - facebook.com facebook

Forlì, schianto con l'auto: morte due studentesse universitarie di 21 anni. «Gravissima un'altra ragazza che era a bordo» x.com