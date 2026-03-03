Oggi sull'autostrada A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud si è verificato un grave incidente con due mezzi pesanti coinvolti. La collisione ha causato la chiusura temporanea del tratto in direzione sud, provocando disagi e rallentamenti nel traffico. La situazione ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, mentre le autorità stanno gestendo la viabilità.

Mattinata critica sull’A14 Bologna-Taranto, dove un doppio incidente tra mezzi pesanti ha provocato la chiusura temporanea del tratto in direzione sud tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud. Si registrano tre chilometri di coda verso Pescara. Il primo incidente si è verificato poco dopo le 5 al chilometro 229, nel tratto marchigiano dell’autostrada. Coinvolti tre tir, tra cui un’autocisterna carica di gasolio. Nell’impatto una persona è rimasta ferita.A seguito dello scontro, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Circa un chilometro prima del luogo del primo incidente, nella coda formatasi a causa dell’impatto iniziale, si è verificato un secondo incidente che ha coinvolto altri due mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia, terribile schianto tra camion in autostrada: traffico in tilt

Italia, schianto devastante tra tre tir! Inferno in autostrada, traffico in tiltIl rombo improvviso delle lamiere che si accartocciano ha spezzato il ritmo regolare di una giornata dedicata al trasporto delle merci.

