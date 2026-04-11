Schianto sulla Nazionale paura per motociclista e traffico in tilt
Nel tardo pomeriggio lungo la strada Nazionale Appia, vicino allo svincolo di Caserta Nord a Casagiove, si è verificato un incidente stradale che ha provocato disagi al traffico. L’incidente si è verificato intorno alle 20,30 e coinvolge un motociclista, che è rimasto ferito. La strada è rimasta bloccata per alcune ore mentre le forze dell’ordine hanno gestito la situazione.
Paura in serata lungo la Nazionale Appia, nei pressi dello svincolo di Caserta Nord a Casagiove. Un brutto incidente stradale si è verificato intorno alle 20,30. Due i mezzi coinvolti, un'auto e una motocicletta. A riportare le conseguenze peggiori è stata la 'due ruote', finita sotto al veicolo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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