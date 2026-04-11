Schianto sulla Nazionale paura per motociclista e traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio lungo la strada Nazionale Appia, vicino allo svincolo di Caserta Nord a Casagiove, si è verificato un incidente stradale che ha provocato disagi al traffico. L’incidente si è verificato intorno alle 20,30 e coinvolge un motociclista, che è rimasto ferito. La strada è rimasta bloccata per alcune ore mentre le forze dell’ordine hanno gestito la situazione.