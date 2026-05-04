Schianto mostruoso dramma per 3 studentesse | I corpi ridotti così

Un incidente grave ha coinvolto tre studentesse, provocando danni e feriti. Secondo le prime ricostruzioni, un forte impatto ha causato danni ai veicoli e ha lasciato i corpi delle ragazze in condizioni critiche. La scena si è svolta durante le ore notturne, quando il silenzio è stato rotto dal rumore dello scontro. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e il soccorso.

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte, trasformando una corsa in auto in una tragedia. Erano da poco passate le 23:30 quando una vettura ha perso il controllo, finendo la sua corsa contro un ostacolo lungo la strada. L’impatto è stato devastante. In pochi secondi, l’auto si è accartocciata su se stessa, lasciando intrappolate al suo interno tre giovani. Per due di loro non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato a Forlì, lungo viale dell’Appennino, nei pressi del centro commerciale Ravaldino. Una Renault Clio, con a bordo tre amiche, avrebbe perso aderenza dando origine a un violento testacoda prima dello schianto contro un albero.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto mostruoso, dramma per 3 studentesse: “I corpi ridotti così” Notizie correlate Leggi anche: Schianto terribile, dramma per 3 studentesse: “I corpi ridotti così” Strage di studentesse in Italia: “Schianto atroce, i corpi ridotti così”Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte, trasformando una corsa in auto in una tragedia.