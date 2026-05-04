Sangue sulle strade Incidente frontale tra moto Grave centauro 76enne | in eliambulanza a Parma

Nelle ultime ore si sono verificati tre incidenti gravi sulle strade della regione. Nella notte, intorno alle 4,30, cinque persone sono rimaste ferite in un incidente tra due veicoli in via del Chionso, a Santa Croce di Reggio. Poco dopo, si è verificato uno scontro frontale tra una moto e un altro veicolo, che ha causato il ricovero in eliambulanza di un centauro di 76 anni.

Tre gravi incidenti nelle ultime ore sulle nostre strade. L’altra notte, verso le 4,30, cinque persone sono rimaste ferite in uno schianto che ha coinvolto due veicoli in via del Chionso, a Santa Croce di Reggio. Al Santa Maria Nuova sono stati portati un ventenne (in condizioni giudicate piuttosto gravi), una ragazza di 25 anni, altri due giovani di 20 e 21 anni, oltre a un quarantenne, tutti con traumi più lievi. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso svolte insieme al personale di tre ambulanze e dell’automedica. Verso le 8, ieri mattina, altro incidente in via Fratelli Cervi a Montecchio, con un giovane di 24 anni finito fuori strada dopo una sbandata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sangue sulle strade. Incidente frontale tra moto. Grave centauro 76enne: in eliambulanza a Parma Notizie correlate Leggi anche: Incidente tra auto e moto: grave centauro trasportato in eliambulanza Ancora sangue sulle strade: violento incidente auto-moto. Morto il centauroIl rientro dal mare è stato segnato da un tragico incidente lungo la strada statale Romea, all’altezza del chilometro 21, nel pomeriggio di domenica... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidenti stradali a Roma e provincia, due morti in meno di 24 ore. Grave un 17enne; Ancora sangue sulle strade: violento incidente auto-moto. Morto il centauro; Sangue sulle strade. Incidente frontale tra moto. Grave centauro 76enne: in eliambulanza a Parma; Sangue sulle strade, morti un medico trentanovenne e un ragazzo di 17 anni. Roma, tamponamento tra due auto sul Gra: una vittimaAncora sangue sulle strade romane: un incidente mortale si è verificato nelle prime ore del mattino di giovedì 30 aprile lungo il Grande Raccordo Anulare, dove un violento tamponamento tra due auto ha ... rainews.it Sangue sul Ponte del Primo Maggio: 52enne di Acerra muore dopo scontro in autostradaUn drammatico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 52 anni, originario di Acerra, nella mattinata di venerdì 1 maggio 2026. Il sinistro si è verificato lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli ... ilmediano.com Buonasera. Una buona struttura per esami del sangue approfinditi, meglio se ospedale ma anche una struttura privata può andar bene Grazie - facebook.com facebook Weekend di sangue a Roma e provincia, due morti in meno di 24 ore. Grave un 17enne ift.tt/8pn5jaV x.com