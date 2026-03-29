Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ad Agrate Brianza. Due auto sono entrate in collisione e i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale ad Agrate Brianza: tre sono le persone rimaste ferite e trasferite in codice giallo in ospedale. Il sinistro è avvenuto verso le 8.45 di sabato 28 marzo, in via Euripide. Per motivi ancora in fase di accertamento, c’è stato uno scontro tra due automobili. Sono tre le persone rimaste coinvolte: un ragazzo di 21 anni e due uomini di 38 e di 52 anni. Sono stati allertati subito i soccorsi: dall’Agenzia emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Sul posto anche la pattuglia della polizia locale di Agrate Brianza e i vigili del fuoco con l’autopompa serbatoio dal distaccamento di Vimercate. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate e a quello del San Gerardo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Incidente stradale, schianto tra due auto: tre feriti in ospedale

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