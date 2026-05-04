Schia ha un malore vicino all' area di decollo dei parapendii | 60enne grave in elisoccorso al Maggiore

Domenica pomeriggio, intorno alle 16.45, un uomo di circa 60 anni è stato colto da un malore nei pressi dell’area di decollo dei parapendii sui vecchi impianti di Schia. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino, che hanno trasportato il paziente in condizioni gravi in elisoccorso all’ospedale Maggiore. L’intervento si è svolto nelle vicinanze di un punto frequentato da appassionati di parapendio.

Nella giornata di domenica 3 maggio, verso le ore 16.45, si è svolto un intervento da parte del Soccorso Alpino nella zona dei vecchi impianti di Schia in prossimità dell’area di decollo dei parapendii, dove un uomo di circa 60 anni, residente a Parma, è stato colto da un malore. Sul posto sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Operaio 45enne travolto dalle assi di legno, in elisoccorso al Maggiore: grave in RianimazioneÈ stato trasportato in elisoccorso, in gravi condizioni di salute, all'Ospedale Maggiore di Parma l'operaio edile di 45 anni, ferito nel pomeriggio... Schianto frontale tra due moto: 76enne di Traversetolo grave in elisoccorso al MaggioreUn 76enne di Traversetolo, che viaggiava a bordo della sua moto Yamaha 1000, è stato ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore...