Operaio 45enne travolto dalle assi di legno in elisoccorso al Maggiore | grave in Rianimazione

Un operaio di 45 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato travolto dalle assi di legno durante un intervento in un cantiere a Toano, in provincia di Reggio Emilia. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di martedì 31 marzo e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasferito con un elicottero.

È stato trasportato in elisoccorso, in gravi condizioni di salute, all'Ospedale Maggiore di Parma l'operaio edile di 45 anni, ferito nel pomeriggio di martedì 31 marzo all'interno di un cantiere a Toano, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni il lavoratore sarebbe stato travolto da assi di legno ed attrezzature, cadute dall'alto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso, partito in volo dal Maggiore. Le condizioni di salute dell'operaio sono giudicate gravi dai medici. L'uomo, arrivato con l'elicottero nel nostro ospedale, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Paura a Neviano, operaio colpito da una pianta: grave in elisoccorso al MaggioreMomenti di paura poco prima delle ore 15 di mercoledì 25 marzo a Neviano degli Arduini, all'interno di un cantiere nel bosco, dove era in corso il... Giallo nella notte in tangenziale, 45enne accoltellato: è grave al MaggioreSarebbe stato aggredito con un coltello, mentre si trovava lungo la tangenziale, nei pressi dell'ingresso di via Mantova, in direzione Reggio Emilia.