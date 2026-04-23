scherma giada valli oro nel grand prix kinder di spada

La giovane atleta nata nel 2015 ha conquistato la medaglia d’oro nella seconda prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving di spada, competizione riservata alle categorie Under 14 e disputata nel fine settimana a Bastia Umbra. La gara ha visto la partecipazione di numerosi giovani schermidori provenienti da diverse regioni italiane. La vittoria rappresenta un risultato importante per la ragazza, che si allena presso il Circolo Ravennate della Spada.

Giada Valli, atleta del Circolo Ravennate della Spada nata nel 2015, ha vinto la medaglia d’oro nella seconda prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving di spada riservata alle categorie Under 14, disputatasi nello scorso fine settimana a Bastia Umbra. La schermitrice ravennate ha offerto una prova di assoluto valore, mostrando grande concentrazione fin dai gironi fino all’assalto decisivo, vinto contro la pavese Matilde Viviani. Ottimi risultati sono arrivati anche dalla categoria Ragazzi, dove Filippo Zuffi e Yehor Karyuchenko hanno chiuso rispettivamente al quinto e al sesto posto. Tra le Allieve, si è fermata a un passo dai quarti di finale Alea Mileo: nella stessa categoria hanno gareggiato anche Anna Accardi, Irene Liverani, Azzurra Moriconi ed Elisa Manfredi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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