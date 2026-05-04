Schenone in Procura! Pressioni su Rocchi | il dirigente Inter convocato da Ascione

Un dirigente di una società di calcio è stato convocato in Procura dopo che sono emerse pressioni rivolte a un arbitro di gara. La convocazione arriva in un momento di crescenti tensioni tra le parti coinvolte, con indagini in corso su eventuali atteggiamenti irregolari. La vicenda si aggiunge a un quadro già complesso di contestazioni e inchieste legate al mondo del calcio italiano.

Un nuovo polverone scuote il mondo del calcio italiano e, questa volta, il centro di gravità permanente delle polemiche si sposta dagli uffici della FIGC ai corridoi della Procura. Al centro della vicenda c’è Schenone, alto dirigente dell’ Inter, convocato dal Pubblico Ministero Marcello Ascione per fare chiarezza su una vicenda che potrebbe avere contorni scottanti: le presunte pressioni esercitate sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il fatto: la convocazione di Schenone. La notizia è trapelata nelle ultime ore, confermando un clima di tensione che già aleggiava sopra le dinamiche arbitrali dell’ultima stagione. Schenone è stato ascoltato come persona informata sui fatti (o in base agli sviluppi d’indagine) in merito a contatti che esulerebbero dai normali canali istituzionali tra club e vertici arbitrali.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Schenone in Procura! Pressioni su Rocchi: il dirigente Inter convocato da Ascione Notizie correlate Leggi anche: Schenone dell’Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie A Leggi anche: Rocchi e le pressioni dell’Inter, i pm interrogheranno Schenone Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pressioni su Rocchi, il pm ascolterà Schenone, il manager degli arbitri nerazzurro; Inchiesta arbitri, intercettazione Rocchi-Gervasoni: riferimento all'Inter e a Schenone? Le novità di oggi; La Repubblica - Pressioni su Rocchi: la Procura di Milano convocherà Schenone, l'addetto dell'Inter per gli arbitri; Repubblica - Gianluca Rocchi intercettato il 2 aprile 2025: chiamato in causa l'addetto agli arbitri dell'Inter Giorgio Schenone. Pagina 3 | Schenone in Procura! Pressioni su Rocchi: il dirigente Inter convocato da AscioneSecondo il pm Maurizio Ascione, quest'ultimo avrebbe fatto pressioni, dirette o indirette, sulle designazioni arbitrali, indicando arbitri non graditi (Doveri) e graditi (Colombo). Nelle intercettazio ... tuttosport.com Schenone in Procura! Pressioni su Rocchi: il dirigente Inter convocato da AscioneSe da una parte l'Inter ha festeggiato in piazza Duomo la vittoria dello Scudetto, dall'altra i tifosi nerazzurri continuano a temere i possibili risvolti dell'inchiesta sugli arbitri della Procura di ... tuttosport.com Secondo La Repubblica, il pm Maurizio Ascione vuole ascoltare Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, che sarà convocato, assieme ad altri colleghi tra cui quelli di Juventus, Lazio e Parma, in Procura a Milano. Gli inquirenti vogliono dunque fare - facebook.com facebook Repubblica - Giorgio #Schenone verrà ascoltato nei prossimi giorni in Procura x.com