Schenone dell'Inter convocato in Procura spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie A

La Procura di Milano ha convocato per un interrogatorio Giorgio Schenone, responsabile degli arbitri dell'Inter, in relazione a un’indagine che si sta ampliando con sei nuovi esposti. Durante le indagini sono state ascoltate intercettazioni tra l’ex presidente della Serie A e alcuni dirigenti del massimo campionato, riguardanti le designazioni arbitrali. L’attenzione degli inquirenti si concentra su possibili conversazioni che potrebbero coinvolgere le decisioni prese nel corso delle partite.

L'inchiesta della Procura di Milano si allarga con sei nuovi esposti. Nel frattempo il pm ascolterà Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, dopo l'intercettazione tra Rocchi e Gervasoni sulle designazioni. Al momento nessun dirigente risulta indagato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Schenone il dirigente dell’Inter amico di Rocchi (e finito nelle intercettazioni)Tra le carte dell’inchiesta che sta terremotando i vertici arbitrali, è spuntato un nome che fa da ponte tra il designatore Gianluca Rocchi, indagato... Chi è Giorgio Schenone, l'addetto agli arbitri dell'Inter citato da Rocchi nelle intercettazioniSi chiama, nella dicitura anglofona, club referee manager: è il dirigente che si occupa della materia arbitrale, figura ormai diffusa negli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schenone dell'Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie A; Rocchi intercettato: Nel dialogo a San Siro cita Schenone, l’addetto agli arbitri dell’Inter; Pressioni su Rocchi, il pm ascolterà Schenone, il manager degli arbitri nerazzurro; Repubblica - Gianluca Rocchi intercettato il 2 aprile 2025: chiamato in causa l'addetto agli arbitri dell'Inter Giorgio Schenone. Schenone dell’Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie AL’inchiesta della Procura di Milano si allarga con sei nuovi esposti. Nel frattempo il pm ascolterà Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, dopo l’intercettazione tra Rocchi e Gervasoni sul ... fanpage.it Inchiesta arbitri: che sappiamo, quanto durerà, il ruolo di Schenone all'Inter e cosa fa ChinéRocchi e Gervasoni potrebbero essere stati intercettati per oltre un anno. Parla il legale di quest'ultimo, Michele Ducci, e svela ... tuttosport.com Eh ma colpa di Schenone. MEDIOCRI, BRUTTI E SCARSI. - facebook.com facebook Napoli, Milan, Juventus. Curpa di Giorgio Schenone. x.com