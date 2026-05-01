Schenone il dirigente dell’Inter amico di Rocchi e finito nelle intercettazioni

Tra le carte dell'inchiesta che coinvolge i vertici arbitrali, è emerso il nome di Giorgio Schenone, dirigente dell’Inter e amico di Gianluca Rocchi, il designatore ora sospeso e indagato per frode sportiva. Le intercettazioni hanno fatto emergere un collegamento tra Schenone e il responsabile delle designazioni arbitrali, sollevando nuovi interrogativi sulla gestione delle assegnazioni delle partite. La procura ha avviato approfondimenti per verificare eventuali responsabilità.

Tra le carte dell’inchiesta che sta terremotando i vertici arbitrali, è spuntato un nome che fa da ponte tra il designatore Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva e ora autosospeso, e l’Inter: Giorgio Schenone. Repubblica ha scritto il suo nome stamattina. Nome che compare in un’intercettazione di Rocchi. Scrive Repubblica: Oggi la novità è che al telefono Rocchi tira in ballo un dirigente Inter: Giorgio Schenone. A lui si riferisce (non è ancora chiaro se parlando direttamente con lui o di lui) quando parla di arbitri graditi o sgraditi all’Inter. Repubblica ci racconta chi è. Chi è Giorgio Schenone?. Dal 2020, Schenone ricopre per l’Inter il ruolo di club referee manager, ovvero l’addetto ai rapporti con gli arbitri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Schenone il dirigente dell’Inter amico di Rocchi (e finito nelle intercettazioni) Notizie correlate Chi è Giorgio Schenone, l'addetto agli arbitri dell'Inter citato da Rocchi nelle intercettazioniSi chiama, nella dicitura anglofona, club referee manager: è il dirigente che si occupa della materia arbitrale, figura ormai diffusa negli... Caos arbitri, ecco chi è il dirigente dell’Inter tirata in ballo nelle intercettazioni di RocchiMercato Inter, non solo Bastoni: il Barcellona prova a strappare anche Lautaro Martinez dai nerazzurri. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rocchi e arbitri graditi, spunta il dirigente Inter! La telefonata delle designazioni pilotate; Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato cita un dirigente dell’Inter; Rocchi e l'arbitro gradito all'Inter: nelle intercettazioni tirato in ballo un dirigente nerazzurro; Caso Rocchi, ecco l'intercettazione che può mettere nei guai il designatore. Rocchi intercettato, parla di arbitri graditi o meno a un dirigente InterRocchi al telefono parla di arbitri graditi o sgraditi al dirigente Inter Giorgio Schenone uno degli ex guardalinee preferiti da Rocchi ... ilnapolista.it L'amicizia Schenone-Rocchi, dal campo alla dirigenza Inter. E il grazie di Marotta torna viraleIl club referee manager nerazzurro al centro del caos arbitri dopo le ultime novità sul designatore: com'è nata e proseguita la collaborazione tra i due ... tuttosport.com Il vero nucleo dell'inchiesta arbitri ha un nome e un cognome: Giorgio #Schenone. Chi è Un ex guardalinee, storico fedelissimo di Gianluca #Rocchi, che oggi guarda caso fa l'addetto agli arbitri per l'#Inter. Una figura che, per regolamento, non dovrebbe ave facebook Dirigente Inter citato da Rocchi nelle intercettazioni Chi è Giorgio Schenone e che ruolo ha x.com