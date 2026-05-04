Dopo 48 ore di detenzione in mare, l’attivista è stato rimesso in libertà a Creta, dove ha denunciato un trattamento molto duro, paragonabile a quello riservato ai terroristi. Restano ancora in Israele due attivisti, i loro nomi non sono stati resi noti, e si attende una decisione sul loro destino. La vicenda suscita attenzione sulla gestione delle persone coinvolte nelle operazioni in questione.

? Cosa scoprirai Come sono state gestite le 48 ore di detenzione a bordo?. Chi sono i due attivisti ancora fermi in territorio israeliano?. Perché l'operazione della marina è stata definita un atto di pirateria?. Quali rischi corrono Thiago e Saif durante i processi in corso?.? In Breve Thiago e Saif rimangono in Israele in attesa di processi giudiziari. Sceresini ha subito la detenzione per 48 ore dopo l'abbordaggio della Holy Blu. Attivisti dell'Evangelismos Squat di Heraklion hanno assistito il giornalista dopo il rilascio. L'operazione della Global Sumud Flotilla coinvolge la sicurezza dei corridoi umanitari verso Gaza. Il giornalista Sceresini è tornato in libertà dopo quasi 48 ore di detenzione a largo di Creta, subito dopo l’abbordaggio della nave Holy Blu da parte della marina israeliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sceresini libero a Creta: “Trattamento durissimo, come ai terroristi

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