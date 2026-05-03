Nella serata di oggi è stata comunicata la liberazione di Andrea Sceresini, che si trova attualmente in libertà. Non sono stati forniti dettagli sulla sua posizione o eventuali modalità di ripresa delle attività di navigazione. La notizia è stata diffusa senza ulteriori informazioni sulla situazione o sulle circostanze che hanno portato alla sua liberazione. Presìdi collegati con la Flotilla non hanno rilasciato commenti in merito.

"Andrea Sceresini è stato liberato e sta bene". La notizia è arrivata in serata, nessun dettaglio su dove si trovi, se e come la navigazione riprenderà. Ma per ora – dopo l’arresto e giorni di sparute notizie di botte, perquisizioni, braccialetti ai polsi – è abbastanza sapere che le condizioni del reporter di origini valtellinesi inviato de il Manifesto e arrestato mentre era a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla partita per rompere l’assedio di Gaza sono buone. La notizia della liberazione del reporter è stata salutata con entusiasmo in provincia dove, come nel settembre 2025, in diversi paesi gruppi di cittadini si sono organizzati per seguire e sostenere la Flotilla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sceresini libero. Presìdi collegati con la Flotilla

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