Sceresini torna libero dopo il fermo | Rapiti in mare e trattati come terroristi da Israele

Dopo essere stati fermati dalla marina israeliana, alcuni membri della flottiglia diretta a Gaza sono tornati liberi. Tra loro c’è anche un cittadino proveniente dalla provincia di Sondrio. Il gruppo aveva attraversato il mare con l’obiettivo di raggiungere Gaza, ma sono stati trattenuti dalle autorità israeliane, che li hanno accusati di comportamenti considerati illegali. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sull’accaduto.

C’è anche il sondriese Andrea Sceresini tra i membri della flottiglia diretta a Gaza tornati in libertà dopo il fermo da parte della marina israeliana. Il giornalista valtellinese, imbarcato sulla “Holy Blu” della Global Sumud Flotilla, è riapparso sui social raccontando quanto vissuto nelle ore.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Flotilla, Bertora libero: il parmigiano rientra dopo il fermo nel blitz in mareÈ stato rilasciato Pietro Bertora, il 55enne parmigiano fermato nei giorni scorsi durante il blitz della marina israeliana contro un convoglio... Leggi anche: Sceresini libero. Presìdi collegati con la Flotilla Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sceresini torna libero dopo il fermo: Rapiti in mare e trattati come terroristi da Israele; Sceresini libero. Presìdi collegati con la Flotilla; Sceresini libero Presìdi collegati con la Flotilla. Sceresini libero. Presìdi collegati con la FlotillaAndrea Sceresini è stato liberato e sta bene. La notizia è arrivata in serata, nessun dettaglio su dove ... msn.com Tsn-Visual-Radio. . L'intervista puntata 6 - Il valtellinese Andrea Sceresini in viaggio con la Global Sumud Flottilla - facebook.com facebook