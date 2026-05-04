' Scatti di storia' incontro con uno sguardo retrospettivo su una delle più straordinarie fotografe del ‘900 | Julia Pirotte

Mercoledì 6 alle 17.30 al Meis di Ferrara si terrà l’ultimo appuntamento di ‘Scatti di storia’, una serie di conferenze dedicate ai grandi maestri della fotografia. In questa occasione si parlerà di Julia Pirotte, una delle fotografe più importanti del ‘900, attraverso un approfondimento sulla sua attività e sui temi trattati nelle sue immagini. L’evento si inserisce nel ciclo di incontri che ha analizzato vari momenti storici e sociali italiani e internazionali.

Mercoledì 6 alle 17.30 al Meis di Ferrara è previsto l’ultimo incontro di ‘Scatti di storia’: conferenze dedicate a grandi maestri della fotografia che con il loro obiettivo hanno raccontato momenti cruciali della storia e i cambiamenti sociali italiani e internazionali, realizzate in occasione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Brunetta su Zanardi: “Il mondo dello sport perde una delle sue figure più straordinarie”Renato BrunettaROMA – “Oggi il mondo dello sport e non solo perde una delle sue figure più straordinarie. In mostra con Ago Modena le “Visioni necessarie” delle fotografe italianeUno sguardo intenso riflesso nello specchietto retrovisore di un’auto diretta verso la cittadina californiana di Indipendence. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La vita del paese in un secolo di foto; Legalità e impegno civile: quattro giorni di incontri contro le mafie; Rassegna letteraria: incontro con Mario Onofri; A Jesolo 80 immagini di un protagonista assoluto della fotografia del Novecento. ’Scatti di storia’ al Meis. I grandi maestri in mostraTorna al museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara Scatti di storia: la serie di conferenze dedicate a grandi maestri della fotografia che con il loro obiettivo hanno ... ilrestodelcarlino.it Fondazione Pelù, scatti che catturano lampi di vitaC’è un momento, fugace e intenso, in cui gli occhi di chi convive con il decadimento cognitivo si illuminano, riportando alla mente ricordi, emozioni e relazioni che sembravano perdute. È proprio ... lanazione.it MAESTOSA ALPE della LUNA, pochi scatti di OGGI per dire GRAZIE al gruppo di Amiche ed Amici che ho avuto il piacere accompagnare su questo ricco e panoramico percorso. GRUPPO TOSTISSIMO empatico e piacevolissimo, con cui ho condiviso PASSI - facebook.com facebook