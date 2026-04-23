In mostra con Ago Modena le Visioni necessarie delle fotografe italiane
In una mostra realizzata con Ago Modena, vengono presentate le fotografie delle artiste italiane intitolate “Visioni necessarie”. Tra le immagini, si vede uno sguardo profondo riflesso nello specchietto retrovisore di un’auto, mentre si dirige verso una località californiana. Le opere offrono interpretazioni visive di situazioni quotidiane e momenti di introspezione, esposte in un contesto dedicato alla fotografia contemporanea.
Uno sguardo intenso riflesso nello specchietto retrovisore di un’auto diretta verso la cittadina californiana di Indipendence. È l’immagine scelta per presentare la mostra "Visioni necessarie. Fotografe italiane nelle collezioni di Fondazione Ago" in programma alla Palazzina dei Giardini ducali.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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