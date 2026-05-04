Una giovane cacciatrice statunitense ha condiviso sui social foto che mostrano una donna incinta vicino a un cervo e, in un'altra immagine, con la figlia tra alcune prede. Le immagini hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, alcuni criticando la loro scelta, altri difendendo la libertà di praticare la caccia. La donna ha pubblicato le foto sui propri profili online, attirando l'attenzione di diverse community e generando discussioni pubbliche.

Una giovane cacciatrice texana, Sydney K., ha pubblicato sui propri profili social una serie di foto che hanno rapidamente acceso la polemica sul web: nelle immagini la cacciatrice appare incinta, in posa accanto a un cervo abbattuto, e successivamente con il neonato in braccio affiancata da altre prede. Secondo quanto riportato anche da Il Messaggero, la vicenda ha generato una forte ondata di reazioni, tra indignazione e incredulità, e ha riacceso il confronto su ciò che oggi viene considerato ‘normale’ nell’esposizione della vita privata online, soprattutto se si tratta di contenuti come questi. Le foto, infatti, pubblicate sui profili social della donna, hanno rapidamente diviso l’opinione pubblica tra chi rivendica la caccia come tradizione e chi, invece, legge in quelle scene una frattura profonda tra maternità e morte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scatta una foto incinta accanto a un cervo, poi con la figlia tra le prede: polemica per le immagini choc della cacciatrice

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