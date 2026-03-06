Firenze polemica sul post poi rimosso con foto manipolata della sindaca Funaro Mossuto si scusa | Una goliardata

Firenze, 6 marzo 2026 – Posta una foto in cui la sindaca di Firenze Sara Funaro appare accanto a un'immagine manipolata con l'intelligenza artificiale che la ritrae con il volto di un uomo. È l'ultimo episodio di polemica politica che scuote il Consiglio comunale del capoluogo toscano e che vede protagonista il capogruppo della Lega Guglielmo Mossuto. La sosia di Funaro e la foto di Mossuto Nel post pubblicato sui social, Mossuto affianca una fotografia della sindaca a un'altra immagine ritoccata in cui il volto della prima cittadina è sostituito con quello di un uomo, dalle sembianze che ricordano lo stesso capogruppo leghista. A corredo della foto, la frase: "La sindaca Funaro: a Firenze gira una mia sosia".