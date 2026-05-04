Scalia Sciacca saluta il Pala Roccazzella con un 3-0 Crotone battuto e settimo posto blindato

La Scalia Volley Sciacca ha concluso la partita casalinga contro Crotone con un punteggio di 3-0, portando a casa la vittoria davanti al proprio pubblico al Pala Roccazzella. La squadra ha ottenuto un risultato positivo che ha contribuito a mantenere il settimo posto in classifica, confermando la buona forma mostrata nelle recenti gare. La sfida ha rappresentato l’ultima occasione casalinga della stagione per la formazione locale.

La Scalia Volley Sciacca chiude nel modo migliore l’ultima gara casalinga della stagione e davanti al proprio pubblico supera 3-0 il Crotone al Pala Roccazzella, confermando il buon momento e dando continuità ai risultati. Una partita gestita con ordine e lucidità, come raccontano anche i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Lo Scalia Volley Sciacca è chiamato a reagire: con il Lamezia bisogna tornare a sorridereIl gruppo guidato da Tani Frinzi Russo ha lavorato con intensità e determinazione per ritrovare brillantezza e continuità Scalia Volley Sciacca torna... Scalia Sciacca, vittoria al tie-break dopo una battaglia infinita con LameziaUna sfida interminabile, fatta di rimonte e colpi di scena: la Scalia Sciacca Volley torna al successo superando il Lamezia per 3-2 dopo due ore e... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Scalia Sciacca vince al tie-break contro Villafranca: successo che rilancia i neroverdi; Scalia Volley Sciacca, serve la scossa: sfida al Villafranca per invertire la rotta.