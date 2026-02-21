Lo Scalia Volley Sciacca è chiamato a reagire | con il Lamezia bisogna tornare a sorridere

Lo Scalia Volley Sciacca deve reagire dopo alcune sconfitte recenti. La squadra si prepara a sfidare il Lamezia, un avversario forte e determinato. La partita si gioca domenica 22 febbraio al palatenda “Nino Roccazzella” davanti ai tifosi locali. I giocatori sono concentrati per tornare a vincere e risollevare il morale. I supporter attendono con entusiasmo questa occasione per vedere la squadra in campo. La sfida è ormai alle porte.

Il gruppo guidato da Tani Frinzi Russo ha lavorato con intensità e determinazione per ritrovare brillantezza e continuità Scalia Volley Sciacca torna davanti al proprio pubblico per la XV giornata del campionato di Serie B: domenica 22 febbraio, al palatenda "Nino Roccazzella", arriverà il Lamezia. Una sfida importante per i saccensi, chiamati a reagire dopo le due sconfitte consecutive maturate prima a Letojanni e, due settimane fa, nella prima casalinga del girone di ritorno contro il Palermo. Il gruppo guidato da Tani Frinzi Russo ha lavorato con intensità e determinazione per ritrovare brillantezza e continuità.