Scalia Sciacca vittoria al tie-break dopo una battaglia infinita con Lamezia

La squadra di Scalia Sciacca ha vinto il match contro Lamezia, grazie a un tiebreak combattuto fino all’ultimo punto. La partita, durata quasi tre ore, ha visto numerosi recuperi e scambi intensi tra le due formazioni. I giocatori hanno messo in campo grande determinazione, portando la gara a un finale incerto. La vittoria arriva dopo una lunga battaglia sul campo del palatenda “Nino Roccazzella”, lasciando i tifosi senza fiato.

Una sfida interminabile, fatta di rimonte e colpi di scena: la Scalia Sciacca Volley torna al successo superando il Lamezia per 3-2 dopo due ore e cinquanta minuti di autentica battaglia al palatenda “Nino Roccazzella”. I parziali (25-21, 21-25, 25-21, 18-25, 16-14) raccontano una gara equilibrata e combattuta punto su punto. I saccensi partono forte e si aggiudicano il primo set con ordine e lucidità, ma i calabresi reagiscono subito e pareggiano i conti nel secondo. Nel terzo parziale Sciacca ritrova ritmo e precisione, ma Lamezia resta sempre in partita e nel quarto set approfitta di un calo dei padroni di casa per trascinare la sfida al tie-break. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Macerata, festa al tie-break. Bergamo si arrende dopo una battaglia infinita

Volley, battaglia da cinque set: Scalia Sciacca chiude l'andata con una vittoriaNel palazzetto Roccazzella, pieno in ogni ordine di posto, Scalia Sciacca Volley ha chiuso l’andata con una vittoria al tie-break contro Ciclope Bronte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Volley serie B, Scalia Sciacca torna al successo contro Lamezia; Scalia Volley, a Letojanni per rialzarsi e ritrovare fiducia - AgrigentoNotizie; Unitas Sciacca sul campo della Folgore. Scalia Volley attende il Lamezia - Autore: Calogero Parlapiano | Sport; Scalia Volley Sciacca, una battaglia infinita per battere il Crotone.

Volley, Scalia Sciacca cede in casa al PalermoSerata nera al Palatenda per la Scalia Volley Sciacca, sconfitta per 0-3 dal Rosso Pomodoro Palermo nella XIV giornata del girone H del campionato di Serie B ... grandangoloagrigento.it

Volley, la Rossopomodoro Palermo concede il bisSeconda vittoria consecutiva dei biancoverdi contro la diretta rivale Gupe. Partita dominata e a senso unico (3-0), ma preoccupa l’infortunio a Fiore ... palermotoday.it

Dopo quasi un mese di assenza tra le mura amiche si torna al PalaBarca per la seconda giornata del girone di ritorno di serie B maschile e sarà il primo di due incontri consecutivi casalinghi, avversario di turno la Scalia Volley Sciacca del tecnico Frinzi Russo - facebook.com facebook