Sbronza durante la gita | studentessa di 15 anni finisce in coma etilico

Durante una gita scolastica a Ostuni, una studentessa di 15 anni è stata ricoverata in ospedale con sintomi riconducibili a un coma etilico. La ragazza si trovava insieme ai compagni e al personale scolastico quando sono stati chiamati i soccorsi. I medici hanno valutato le sue condizioni e l'hanno sottoposta a trattamento. La scuola ha avviato le procedure necessarie per chiarire quanto accaduto.

Una studentessa di 15 anni è finita in ospedale con sintomi da coma etilico durante una gita scolastica a Ostuni (Brindisi). La ragazza, iscritta al secondo anno di un istituto superiore di Osimo (Ancona), avrebbe ingerito vodka e altri superalcolici nascosti in una borraccia e condivisi con alcuni compagni minorenni. Il malore si è manifestato nella notte all’interno della stanza d’albergo dove alloggiava con il gruppo. Le condizioni della giovane sono rapidamente peggiorate fino alla perdita di coscienza, facendo scattare l’allarme. Sono stati i compagni ad avvisare i docenti, che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Trasportata in ospedale, la 15enne è stata presa in carico dal personale sanitario e trattenuta in osservazione per una notte.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sbronza durante la gita: studentessa di 15 anni finisce in coma etilico Notizie correlate Beve superalcolici in gita: studentessa di 15 anni in coma etilico. La scuola prende provvedimentiUna trasgressione tra adolescenti è costata purtroppo molto cara a una studentessa di 15 anni, finita in coma etilico dopo aver bevuto della vodka. Leggi anche: Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni