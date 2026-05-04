Una ragazza di 15 anni si trova in coma etilico dopo aver consumato vodka durante una gita scolastica. La scuola ha avviato procedure per gestire la situazione e affrontare l’incidente. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’uso di alcol tra i giovani e sulle misure adottate dagli istituti per prevenire comportamenti rischiosi durante le uscite scolastiche. La vicenda è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e interventi delle autorità scolastiche.

Una trasgressione tra adolescenti è costata purtroppo molto cara a una studentessa di 15 anni, finita in coma etilico dopo aver bevuto della vodka. La vicenda – molto grave – riporta ancora una volta l'attenzione sull'importanza di vigilare sui ragazzi e le preoccupanti derive che i giovani possono prendere. Il fatto, stando a quanto riferito fino ad ora, si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a Ostuni, dove la 15enne e i suoi compagni si trovavano in gita. La scolaresca, proveniente dell’istituto superiore Corridoni Campana di Osimo (Ancona), doveva trascorrere qualche giorno nella bella città pugliese quando si è verificato il terribile fatto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Beve superalcolici in gita: studentessa di 15 anni in coma etilico. La scuola prende provvedimenti

Notizie correlate

Ubriaca di vodka a 15 anni in gita scolastica: “Provvedimenti disciplinari per la studentessa e le amiche”. E i prof si dividonoOsimo (Ancona), 4 maggio 2026 – Era in gita scolastica con le sue amiche e si è sentita male nella camera di albergo.

Ubriaca di vodka a 15 anni in gita scolastica: “Partiti i provvedimenti disciplinari per la studentessa e le amiche”. E i prof si dividonoOsimo (Ancona), 4 maggio 2026 – Era in gita scolastica con le sue amiche e si è sentita male nella camera di albergo.

Altri aggiornamenti

Beve superalcolici in gita: studentessa di 15 anni in coma etilico. La scuola prende provvedimentiL'adolescente ha bevuto della vodka occultata all'interno di una borraccia e ha poi perso i sensi. L'istituto prenderà provvedimenti ... ilgiornale.it

Alunna 15enne beve vodka in gita e va in coma etilico, la dirigente: Apprezzo i prof che hanno l’onere di accompagnare i ragazziEnnesimo caso di cronaca che riguarda una gita scolastica, dove sembra possano accadere le cose più impensabili: stavolta una studentessa ha bevuto vodka durante l’uscita didattica, tanta da finire in ... tecnicadellascuola.it