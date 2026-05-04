Beve superalcolici in gita | studentessa di 15 anni in coma etilico La scuola prende provvedimenti
Una ragazza di 15 anni si trova in coma etilico dopo aver consumato vodka durante una gita scolastica. La scuola ha avviato procedure per gestire la situazione e affrontare l’incidente. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’uso di alcol tra i giovani e sulle misure adottate dagli istituti per prevenire comportamenti rischiosi durante le uscite scolastiche. La vicenda è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e interventi delle autorità scolastiche.
Una trasgressione tra adolescenti è costata purtroppo molto cara a una studentessa di 15 anni, finita in coma etilico dopo aver bevuto della vodka. La vicenda – molto grave – riporta ancora una volta l'attenzione sull'importanza di vigilare sui ragazzi e le preoccupanti derive che i giovani possono prendere. Il fatto, stando a quanto riferito fino ad ora, si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a Ostuni, dove la 15enne e i suoi compagni si trovavano in gita. La scolaresca, proveniente dell’istituto superiore Corridoni Campana di Osimo (Ancona), doveva trascorrere qualche giorno nella bella città pugliese quando si è verificato il terribile fatto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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