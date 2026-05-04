Sbronza durante la gita | studentessa di 15 anni finisce in coma etilico a Ostuni

Durante una gita scolastica a Ostuni, una ragazza di 15 anni è stata ricoverata in ospedale a causa di un coma etilico. La giovane aveva consumato alcol durante l’uscita con i compagni di classe. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito la studentessa in ospedale per le cure del caso. La situazione si è verificata nel corso di una giornata scolastica normale.

Una studentessa di 15 anni è finita in ospedale con sintomi da coma etilico durante una gita scolastica a Ostuni (Brindisi). La ragazza, iscritta al secondo anno di un istituto superiore di Osimo (Ancona), avrebbe ingerito vodka e altri superalcolici nascosti in una borraccia e condivisi con alcuni compagni minorenni. Il malore si è manifestato nella notte all’interno della stanza d’albergo dove alloggiava con il gruppo. Le condizioni della giovane sono rapidamente peggiorate fino alla perdita di coscienza, facendo scattare l’allarme. Sono stati i compagni ad avvisare i docenti, che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Trasportata in ospedale, la 15enne è stata presa in carico dal personale sanitario e trattenuta in osservazione per una notte.🔗 Leggi su Feedpress.me

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