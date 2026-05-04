Sbanda in curva e con la sua vespa si schianta frontalmente contro un' auto

Un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua vespa e aver investito un'auto durante una curva. L’incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, in via Soligo a Camposampiero. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l’uomo in ospedale. Attualmente si trova in pericolo di vita. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un uomo di 61 anni si trova ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Camposampiero a seguito di un tremendo frontale avvenuto ieri sera 4 maggio poco dopo le 20 in via Soligo a Camposampiero. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale il ferito, G.P. residente in paese.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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