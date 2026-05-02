Sbanda in curva con la moto e si schianta | ragazzo soccorso dall’eliambulanza

Nella notte, in via Padre Francesco Santabona a San Felice del Benaco, un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della moto durante una curva, finendo contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un’eliambulanza, che ha trasportato il giovane in ospedale. L’incidente è avvenuto nella zona che collega il borgo di Cisano con il lungolago. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

Lo schianto è avvenuto in piena notte lungo via Padre Francesco Santabona, a San Felice del Benaco. Un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della moto mentre affrontava una delle curve della strada che dal borgo di Cisano scende verso il lago.La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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