Savona la Croce Rossa insegna il primo soccorso | test medici e BLSD

A Savona, la Croce Rossa organizza corsi di primo soccorso con test medici e formazione BLSD. Durante le sessioni, si imparano le manovre salvavita utilizzando un'ambulanza con pupazzi come supporto pratico. Le infermiere volontarie sono presenti per effettuare controlli dei parametri vitali e fornire spiegazioni sulle tecniche di intervento. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in esercizi pratici e dimostrazioni sul campo.

? Cosa scoprirai Come si imparano le manovre salvavita con l'ambulanza dei pupazzi?. Cosa offrono le infermiere volontarie per il controllo dei parametri vitali?. Chi coordina le dimostrazioni pratiche di defibrillazione BLSD alle Officine?. Perché l'Area Giovani punta sulla prevenzione attraverso il gioco?.? In Breve Controllo parametri vitali dalle ore 9:00 presso il centro Le Officine.. Dimostrazioni BLSD e manovre salvavita pomeridiane con l'Area Giovani CRI.. Attività ludiche per bambini con ambulanza dei pupazzi e caccia al tesoro.. Iniziativa coordinata dal consiglio direttivo della CRI di Savona e Officine.. Il Comitato di Savona organizza una giornata di sensibilizzazione presso il centro Le Officine per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, la Croce Rossa insegna il primo soccorso: test medici e BLSD Notizie correlate A Orbetello le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa ItalianaOrbetello (Grosseto), 28 marzo 2026 – É tutto pronto per l'appuntamento dedicato alla formazione dei giovani studenti: la IV edizione delle Olimpiadi... A Magreta il corso di primo soccorso della Croce Rossa, dieci lezioni per imparare a salvare una vitaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana, attraverso l’Unità... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primo maggio: a Cengio è tempo di Fiera; Formia, Croce Rossa - Tre giorni di screening gratuiti presso la Casa del Sole e Piazza Aldo Moro; Sassello, scooter fuori strada: due giovani feriti; Tristezza a Sassello per la prematura scomparsa di Simona Caviglia: aveva solo 47 anni. Savona, la Croce Rossa Italiana festeggia la Giornata Mondiale presso Le OfficineSavona, la Croce Rossa Italiana festeggia la Giornata Mondiale presso Le Officine ... msn.com Infermiere Volontarie Croce Rossa: Ragusa celebra Santa CaterinaCelebrazione a Ragusa per le Infermiere Volontarie Croce Rossa in onore di Santa Caterina. Autorità e vertici CRI riuniti alla Chiesa della Badia. quotidianodiragusa.it La bandiera della Croce Rossa sul Palazzo della Provincia di Modena Verso la Giornata mondiale: celebrazioni, storia e il ruolo dei volontari modenesi... - facebook.com facebook Settimana della Croce rossa, la Cri di Parma festeggia i 160 anni x.com