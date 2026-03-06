A Magreta il corso di primo soccorso della Croce Rossa dieci lezioni per imparare a salvare una vita

A Magreta si svolge un corso di primo soccorso promosso dal Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’Unità Territoriale di Formigine e la Parrocchia locale. Il corso prevede dieci lezioni rivolte alla popolazione, con l’obiettivo di insegnare tecniche di soccorso e l’uso del defibrillatore automatico. È prevista anche una sessione dedicata al BLSD laico per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore.

Il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana, attraverso l'Unità Territoriale di Formigine e in collaborazione con la Parrocchia di Magreta, organizza un corso di primo soccorso alla popolazione e BLSD laico per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore. L'iniziativa si terrà presso la Sala Parrocchiale dell'Oratorio Santa Maddalena a Magreta ogni lunedì sera a partire dal 2 marzo, per un totale di dieci lezioni con inizio alle ore 20:30. Il percorso formativo non è finalizzato alla creazione di nuovi soccorritori professionisti, ma mira a fornire le nozioni indispensabili che possono fare la differenza in caso di incidenti domestici, stradali o sul lavoro.

