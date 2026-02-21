Calciomercato Atalanta | la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid Novità importantissime in vista della prossima estate

Ederson ha rifiutato l’offerta dell’Atletico Madrid, confermando il suo desiderio di restare all’Atalanta. La società nerazzurra si prepara a rinforzare la rosa, puntando su alcuni giovani promettenti. La decisione dell’attaccante brasiliano potrebbe influenzare le mosse di mercato della squadra bergamasca, che sta valutando nuove trattative prima della chiusura della sessione estiva. La finestra di mercato si avvicina e le trattative continuano senza sosta.

Atletico Madrid, pronto l’assalto ad Ederson: Atalanta avvisata! Ecco l’offerta che hanno in menteL’Atlético Madrid si prepara a presentare un’offerta per Ederson, portiere dell’Atalanta, segnando un passo deciso nel mercato.

Atletico Madrid pronta a puntare su Ederson dell'AtalantaL’Atletico Madrid ha deciso di puntare su Ederson, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta, a causa delle sue ottime qualità tecniche e della sua esperienza in Serie A.

