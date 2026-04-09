ASL Roma 1 al via un programma di screening andrologico per i neo-diciottenni

Un nuovo programma di screening andrologico è stato avviato per i ragazzi neo-diciottenni, coinvolgendo scuole e strutture sul territorio. La iniziativa mira a promuovere l’attenzione alla salute maschile tra i giovani, portando servizi di prevenzione direttamente nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle strutture dedicate. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza e facilitare l’accesso alle visite specialistiche.

ROMA (ITALPRESS) – La salute andrologica dei giovani esce dai tabù ed entra nelle scuole e nelle Case della Comunità. La ASL Roma 1 lancia un progetto innovativo di screening e prevenzione rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori, per intercettare precocemente patologie come il varicocele (che colpisce il 10-20% dei giovani) e promuovere corretti stili di vita. All’incontro di lancio del progetto, nel Salone del Commendatore della Azienda Sanitaria Capitolina, erano presenti, per il Rotary Club di Roma, partner dell’iniziativa, il professor Giovanni Spera, la Presidente del Rotary Club di Roma Maddalena De Gregorio e il Presidente Eletto Mario Sakamoto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Salute, sesso e fertilità: lo screening per i diciottenni alla Asl Roma 1 Referendum, l’appello agli studenti del procuratore di Palermo: “Appuntamento importante anche per neo diciottenni”Un appello al voto ai diciottenni per il referendum sulla separazione delle carriere. Temi più discussi: Open Day Punto Nascita al San Filippo Neri, le date per tutto il 2026: come aderire; Case e ospedali di Comunità. Asl Roma 2 completa la rete entro i tempi del Pnrr; Concorso Terapisti Psichiatrici ASL Roma 1 2026: 14 posti per laureati distribuiti tra le tre aziende sanitarie locali; Salute e ricerca: firmato l’Accordo Quadro tra CNR e ASL Roma 1. ASL Roma 1, al via un programma di screening andrologico per i neo-diciottenniROMA (ITALPRESS) – La salute andrologica dei giovani esce dai tabù ed entra nelle scuole e nelle Case della Comunità. La ASL Roma 1 lancia un ... iltempo.it Salute maschile. Asl Roma 1 lancia il programma di screening della fertilità per i neo-diciottenniIl Dg Quintavalle: La prevenzione andrologica è spesso trascurata rispetto a quella femminile, ma i dati ci dicono che intervenire a 18 anni può cambiare drasticamente la qualità ... quotidianosanita.it Scoperta choc a Roma: un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in casa tra rifiuti e droga. Denunciata la madre, arrestato il compagno. La coppia era già sotto indagine per la morte di un altro figlio. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com facebook Rivoluzione #Roma, Friedkin cambia: tre colpi per Gasperini x.com