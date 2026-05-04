Sassuolo-Milan la moviola | l’analisi di tre episodi chiave della partita del ‘Mapei Stadium’

Nella partita tra Sassuolo e Milan, che si è giocata al 'Mapei Stadium', sono stati analizzati tre episodi chiave attraverso la moviola pubblicata da 'La Gazzetta dello Sport'. La partita, valida per la 35esima giornata di campionato, ha visto diverse decisioni arbitrali soggette a revisione video. L’analisi si concentra su situazioni di possibile intervento da parte dell’arbitro e su alcune decisioni che hanno suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

La 'rosea' ha giudicato molto positiva, premiandola con un 6,5 in pagella, la prestazione dell'arbitro, il signor Fabio Maresca di Napoli e anche noi di 'PianetaMilan.it' ci troviamo sostanzialmente d'accordo con questa linea. La gara del fischietto campano non è stata difficile e ha visto tutto sommato bene in occasione dei tre episodi da moviola incriminati di Sassuolo-Milan. Armand Laurienté, autore del gol del raddoppio del Sassuolo da una parte e Christopher Nkunku dall'altra hanno subito, nelle aree avversarie, contatti simili. Si è trattato, però, di tocchi lievi: troppo poco per portare alla concessione di un penalty per entrambe le squadre.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, la moviola: l’analisi di tre episodi chiave della partita del ‘Mapei Stadium’ Notizie correlate Sassuolo-Milan di Serie A: la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita Sassuolo-Milan, 35esima giornata di Serie A. Sassuolo-Milan di Serie A 0-0: la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE NewsDall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Moviola Sassuolo-Milan: Tomori espulso, decisione giusta? C'era fallo di Thorstvedt su Jashari prima dell'1-0 di Berardi?; Sassuolo-Milan, moviola: contatto Gabbia-Laurientè in area, niente rigore. Tutti gli episodi del match; Sassuolo-Milan, la moviola: regolare il goal di Berardi, chiesti due rigori. La spiegazione di Marelli: Contatti leggeri. Rosso per Tomori, Loftus-Cheek e Fadera ammoniti per simulazione; Sassuolo-Milan: rosso a Tomori dopo 23’, gol lampo Berardi, tre rigori negati, Allegri incredulo. Moviola Sassuolo Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2025/26Moviola Sassuolo Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Sassuolo-Milan: rosso a Tomori dopo 23’, gol lampo Berardi, tre rigori negati, Allegri increduloLa prova dell’arbitro napoletano Maresca al Maipei Stadium nella gara della 35esima giornata di serie A Sassuolo-Milan analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli ... sport.virgilio.it Matteo Gabbia nel post Sassuolo-Milan che ha visto i rossoneri perdere malamente, è tornato sulla pioggia di fischi piovuta sui giocatori. Con il capitano Mike Maignan che ha invitato la squadra ad evitare di andare sotto la curva dei propri tifosi: https://fanpa.g - facebook.com facebook Gazzetta: "Povero Diavolo, figuraccia con il Sassuolo. Milan sfiduciato: non segna più e la Champions torna in bilico" x.com